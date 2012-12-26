«Роял Бізнес Систем - Лтд» оцінить вантажний рухомий склад ОЗ

Переможцем оголошеного Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурсу з відбору оцінювача вантажних вагонів, що перебувають на балансі держпідприємства «Одеська залізниця», визнана київська компанія «Роял Бізнес Систем - Лтд», повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 28 листопада п. р.

Ця оцінка буде проведена для визначення ринкової вартості залізничного рухомого складу з метою внесення його у вигляді внеску в статутний капітал лізингової компанії «Укртранслізинг».

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає територією Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

У 2011 році Одеська залізниця збільшила навантаження на 11,7% у порівнянні з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.

ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» - найбільший оператор українського ринку лізингових послуг. Основними акціонерами компанії є: ТОВ «Лемтранс» - 49,9584% акцій, ФДМУ - 44,36% акцій та ін.