«Укрзалізниця» на 26 грудня виявила 54 покинуті вантажні потяги

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), за станом на 26 грудня виявила 54 вантажні потяги, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоодержувачів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», у складі цих поїздів з обороту виведено близько 3 тис. вантажних вагонів, зокрема 1635 українських, з них 10 - перебувають в управлінні Українського транспортно-логістичного центру (УТЛЦ), і 1345 - країн СНД.

Зокрема, на Донецькій залізниці (ДЗ) під містом Комунарськ затримано 24 навантажені поїзди (12 - з гематитом, 6 - з вугіллям, 4 - з аглорудою, 2 - з вапняком), на Придніпровській залізниці (ПЗ) очікують навантаження 10 порожніх складів на станціях Кривий Ріг і Ароматна, на Одеській залізниці (ОЗ) на станціях Берегова та Іллічівськ простоюють 20 навантажених гематитом і окатишами складів.

«Затримки вагонів замовників послуг «Укрзалізниці» мають систематичний і прогресуючий характер. Підприємства не виконують норми і значно перевищують час користування вагонами під вантажними операціями на під'їзних коліях. Така практика призводить до втрат навантажувальних ресурсів. Крім того, залишені поїзди на магістральних шляхах перешкоджають руху вантажних і пасажирських поїздів», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, залізниці України через простій і затримку піввагонів на під'їзних коліях промислових підприємств за 6 місяців 2012 року не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали, таким чином, понад 96 млн грн.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.