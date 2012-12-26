Укртрансінспекція за 2012 рік оштрафувала автоперевізників на 16 млн грн

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) за 2012 рік застосувала до автоперевізників фінансові санкції на суму 16 млн грн, з яких 46%, - за нелегальні автоперевезення.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві інфраструктури.

За даними відомства, у 2012 році територіальні органи Укртрансінспекції провели понад 5 тис. перевірок ліцензійних умов і перевірили понад 177 тис. автотранспортних засобів, з яких 10% - автотранспортні засоби, якими надавалися послуги з перевезення пасажирів і вантажів «нелегально».

За підсумками перевірок виявлено майже 52 тис. порушень законодавства про автомобільний транспорт, з яких понад 40% здійснених нелегальними автоперевізниками.

За результатами розгляду матеріалів про порушення анульовано 1 050 ліцензій на автоперевезення.

Як повідомляв УНІАН, за 11 місяців 2012 року Укртрансінспекція анулювала 1 940 ліцензій на автоперевезення, зокрема за порушення ліцензійних умов здійснення господарської діяльності 1 025 ліцензій.