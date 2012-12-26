Заборгованість відомств та ОДА за залізничні перевезення пільговиків сягнула 344,6 млн грн

Заборгованість відомств і облдержадміністрацій перед залізницями за залізничні перевезення пільговиків за 11 місяців сягнула 344,6 млн грн, тоді як рівень компенсації становив 34,9% необхідної суми.

Про це УНІАН повідомив начальник головного юридичного управління Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Михайло Ониськів.

Водночас він відзначив, що «якщо облдержадміністрації тривалий час не розраховуються із залізничним перевізником, справи розглядаються в суді, але навіть якщо і виносяться позитивні рішення про стягнення коштів, то виконати їх практично неможливо, оскільки такі суми не закладені в місцевих бюджетах».

«Сума фактично наданих залізницями послуг з перевезення пільгових категорій громадян значно перевищує ту, яка закладається в місцевих бюджетах. Але рівень розрахунків залишається низьким навіть щодо плану. Якщо договором передбачено перевезти пільговиків на певну суму, яку нам компенсували не в повному обсязі, то такі справи в суді приймають до розгляду, рішення виносять переважно на нашу користь, але гроші, які не передбачені в плані, ніхто нам не повертає», - сказав він.

За словами М.Ониськіва, за 9 місяців цього року Південно-Західна залізниця подала 45 позовів до суду, з яких задовольнили 43 позовні вимоги на суму 9,3 млн грн. Зокрема, Вінницька облдержадміністрація за рішенням суду зобов'язана сплатити залізниці компенсації за перевезення пільговиків на суму понад 1,8 млн грн, Черкаська - 508 тис. грн, Житомирська - 135 тис. грн, а Київська міськдержадміністрація - 2,5 млн грн.

Довідка УНІАН. Залізниці України за 11 місяці 2012 року заплатили податків та обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів 12,1 млрд грн, зокрема до державного бюджету - 4 млрд грн.

На залізницях України в повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, які мають таке право згідно з чинним законодавством: ветеранам війни та праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно -технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років та іншим.

Пільгові категорії громадян становлять понад 70% усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів, залежно від того, яким органом ухвалено рішення про введення пільг.