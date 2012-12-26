Укрзалізниця спростовує інформацію про скасування потягів Інтерсіті+ на свята

Державна адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця" спростовує інформацію, яка з'явилася у низці ЗМІ, про скасування курсування швидкісних електропотягів «Український експрес» категорії Інтерсіті+ виробництва Hyundai Rotem на період новорічних свят, у тому числі і на 31 грудня.

«Доводимо до відома ЗМІ і пасажирів, що жодного рішення про зняття з рейсів електропотягів виробництва Hyundai Rotem не було. Розповсюджена у ЗМІ інформація не відповідає дійсності», - зазначається у повідомленні «Укрзалізниці».

Крім того, «Укрзалізниця» повідомила, що сьогодні, 26 грудня, на 7-ми з 16 рейсів, які здійснюють електропотяги виробництва Hyundai Rotem, відбулася заміна рухомого складу.

«9 рейсів виконуються електропотягами виробництва Hyundai Rotem, затримок і відставання у графіку руху потягів Hyundai Rotem немає. Команда корейських фахівців терміново усуває виявлені під час експлуатації недоліки, і вже найближчим часом усі рейси «Українських експресів» здійснюватимуться електропотягами виробництва Hyundai Rotem», - повідомляє «Укрзалізниця».

Крім того, у відомстві відзначають, що «різницю вартості проїзду пасажирам, у разі заміни класу потягу, буде компенсовано».

Також «Укрзалізниця» звертається до ЗМІ, які цінують свою репутацію і повагу читачів, не поширювати неперевірену і недостовірну інформацію.

Довідка УНІАН. Щодоби за маршрутом Київ - Харків - Київ потяги Інтерсіті+ здійснюють 4 рейси, Київ - Львів - Київ – 2 рейси, Київ - Донецьк - Київ – 6 рейсів, Київ - Дніпропетровськ - Київ – 2 рейси.

Міжрегіональні електропотяги виробництва Hyundai Rotem розпочали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

«Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропотягів Hyundai 15 травня.

Згідно з контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропотяги, і протягом 5 років виконуватиме всі гарантійні зобов'язання із забезпечення якості ремонту і експлуатації.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропотягів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% загальної вартості 10 електропотягів (261 млн доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея терміном на 10 років.

Електропотяги Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год на залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.