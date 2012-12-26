Georgian Airways почала польоти за маршрутом Тбілісі - Київ у Жуляни

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways (Air Zena) почала виконання польотів за маршрутом Тбілісі-Київ до/з Міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни).

Як сказано в повідомленні аеропорту, рейси виконуватимуться літаками Boeing 737 і Bombardier CRJ 100/200 чотири рази на тиждень по вівторках, середах, п'ятницях і неділях.

Рейс до Тбілісі став новим напрямком для аеропорту “Київ” (Жуляни) і другим за рахунком маршрутом до Грузії.

Нагадаємо, з вересня 2012 року бюджетна авіакомпанія Wizz Air почала виконувати з аеропорту “Київ” (Жуляни) рейси до Кутаїсі.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Georgian Airways заснована в 1993 році під назвою Air Zena. З 1 жовтня 2004 року змінила назву на Georgian Airways.

Флот авіакомпанії складається з літаків Bombardier CRJ 100/200 і Boeing 737.

На даний час Georgian Airways виконує регулярні польоти з Тбілісі і Батумі в міста Близького Сходу і Європи.

З 2010 року є членом IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту).

Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

У 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площу VIP-залу - 1,5 тис. кв.м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн. грн, зокрема вартість самого терміналу з впорядкуванням прилеглої території, котельною і внутрішніми мережами - 340 млн. грн і близько 60 млн. грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

За прогнозами аеропорту, за підсумками 2012 року пасажиропотік аеропорту «Київ» становитиме до 800 тис. пасажирів. Пасажиропотік аеропорту за підсумками 2011 року становить 469,8 тис. пасажирів, тоді як за підсумками 2010 року - 29 тис. пасажирів.