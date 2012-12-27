Кабмін скоротив фінансування будівництва метро в Києві

Кабінет Міністрів України в рамках перерозподілу бюджетних асигнувань скоротив фінансування програми будівництва метро до столичних районів Теремки і Троєщина на 220 млн грн, одночасно спрямувавши цю суму в бюджет Києва як дотацію вирівнювання фінансової забезпеченості.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1185 від 19 грудня, опублікованому в газета «Урядовій кур’єр».

Цією ж постановою внесено зміни до інших постанов Кабміну, а Міністерству фінансів наказано внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в ефірі телеканалу «Київ» заявив, що, незважаючи на складнощі, пов'язані з формуванням міського бюджету, будівництво станції метро «Теремки» не зупинятимуть і здадуть об'єкт своєчасно – до травня 2013 року.