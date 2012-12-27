«Бориспіль» за 2012 збільшив кількість співробітників на 22%

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» протягом 2012 року збільшив кількість співробітників на 22% - до 5140 осіб.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, сьогодні, за інформацією дирекції по роботі з персоналом ДП МА «Бориспіль», в аеропорті відкрито близько 300 вакансій.

За словами генерального директора аеропорту Антона Волова, збільшення кількості співробітників було викликано необхідністю обслуговування нового терміналу «D».

«Ми суттєво збільшили кількість працівників аеропорту в 2012 році, здебільшого, для якісного обслуговування пасажирів у новому терміналі D. Після відкриття терміналу «D» працівники VIP-терміналу «С» переведені для обслуговування пасажирів прем'єр-залу нового терміналу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» прогнозує за підсумками 2012 уповільнення темпів зростання пасажиропотоку до 5% через реструктуризацію базових авіаперевізників. За підсумками 2011 року аеропорт «Бориспіль» збільшив прийом пасажирів на 20% у порівнянні з 2010 роком - до 8 млн осіб.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.