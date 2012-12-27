Залізниці України заощадили 22,9 тис. тонн енергоресурсів

Залізниці України завдяки енергозберігаючим технологіям за 11 місяці 2012 року заощадили 22,9 тис. тонн енергоресурсів в умовному обчисленні.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема, зекономлено 37,9 млн кВт/год. електроенергії, 5,5 тис. тонн дизельного палива, 602 тис. куб. м природного газу, 1,7 тис. тонн вугілля, 1,3 тис. Гкал теплової енергії сумарною вартістю 106,9 млн грн.

Нагадаємо, Програма енергозбереження на залізничному транспорті України на 2012 рік передбачає економії 24,9 тис. тонн енергоресурсів в умовному обчисленні. За оперативними даними, у галузі очікується перевищення планового показника економії енергоресурсів.

«Укрзалізниця» здійснює системну роботу над підвищенням енергоефективності галузі в рамках Комплексної державної програми енергозбереження.

У структурі експлуатаційних витрат галузі енергоресурси становлять до 21%, при цьому залізничники мають намір зменшити цей показник до 10%.

У структурі витрат основних видів енергоресурсів переважають електроенергія і дизельне паливо.

73,7% витрат енергоресурсів галузі припадає на тягу поїздів.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» реалізує довгострокову стратегію розвитку системи управління енергопостачанням галузі. Залізничники вводять нові технології, відпрацьовують нормативи та методи контролю за витратами енергоносіїв, шукають і знаходять можливості зниження енергоємності виконаних робіт.

На кожній із залізниць України працюють штаби з енергозбереження, які розробляють організаційно-технічні заходи з енергозбереження; забезпечують контроль за використанням енергоносіїв та нормування різних напрямків їхнього вживання.

«Укрзалізниця» проводить заходи щодо забезпечення зменшення використання котельно-пічного палива для виробництва теплової енергії. З цією метою проводиться реконструкція застарілих котелень з установкою сучасних високоефективних котлів, переклад мазутних котелень на роботу на природному газі та електроенергії.