«Укрзалізниця» продовжить безкоштовно перевозити дітей-сиріт та дітей-інвалідів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у 2013 році продовжить дію благодійної акції з безкоштовного перевезення дітей-сиріт та дітей-інвалідів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», цією послугою можуть скористатися діти до 16 років, які належать до категорій дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківської опіки, дітей-інвалідів всіх категорій, дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов'язків, дітей загиблих шахтарів та залізничників.

За попередніми даними, у 2012 році залізниці України витратять на перевезення вищезазначених пільгових категорій населення понад 4,5 млн грн.

Ця акція діє з 2000 року і поширюється на загальні і плацкартні вагони нічних поїздів, вагони 2-3 класу «регіональних поїздів», «регіональних експресів», поїздів категорії «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні та приміських поїздів.

За 11 місяців 2012 року в рамках акції залізниці України перевезли близько 117 тис. дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, близько 93,5 тис. дітей-інвалідів, майже 2,7 тис. дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, загиблих при виконанні службових обов'язків, 661 дитину загиблих шахтарів та 231 дитину загиблих залізничників.

Крім того, у 2013 році «Укрзалізниця» продовжить розпочату в 2001 році акцію з безоплатного надання постільної білизни і чаю інвалідам війни та учасникам війни, зокрема Великої Вітчизняної, учасникам бойових дій при проїзді за безкоштовними та пільговими проїзними документами, оформленими в обмін на талони в поїзди (вагони) «Укрзалізниці» у внутрішньому та міжнародному (СНД) повідомленні.

За попередніми даними, у 2012 році залізниці України витратять на цю акцію понад 1,7 млн ​​грн.

На вокзалах України постійно працюють групи, що надають допомогу ветеранам-інвалідам, забезпечують безкоштовний доступ до залів очікування, квиткових кас, камер схову. На привокзальних площах облаштовано спеціальні місця для паркування автомобілів ветеранів.