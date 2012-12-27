«Укрзалізниця» з 16 січня змінить графік поїзда Київ-Миколаїв

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») змінить графік руху поїзда № 121 Київ-Миколаїв з 16 січня 2013 року.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», поїзд № 121 Київ-Миколаїв відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:20 і прибуватиме на кінцеву станцію Миколаїв-Пасажирський о 5:26.

Зупинки поїзда будуть на станціях Біла Церква - 21:21, Миронівка - 22:20, ім. Тараса Шевченка - 23:51, Чорноліська - 01:03, Куцівка - 01:56, Долинська - 02:38, Казанка - 03:32, Новий Буг - 04:00, Явкине - 4:37.

За маршрутом Миколаїв-Київ потяг № 122 курсуватиме за діючим графіком. Час відправлення зі станції Миколаїв-Пасажирський - 20:09, час прибуття на станцію Київ-Пасажирський - 6:26.