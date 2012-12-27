Росія має намір витратити 70 млрд доларів на вивчення космосу

Москва. Росія має намір до 2020 року витратити на космічну діяльність 2,1 трлн рублів (близько 70 млрд доларів), що дозволить вивчати Місяць, Марс та інші небесні тіла Сонячної системи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав на засіданні уряду, на якому сьогодні ухвалили державну програму космічної діяльності Росії на 2013–2020 роки.

«Сумарний обсяг фінансування дуже значний – 2,1 трлн рублів, включаючи і позабюджетні джерела. Важливо, щоб за такого ресурсного забезпечення підприємства ракетно-космічної промисловості підвищували продуктивність праці, покращували характеристики космічної техніки, її надійність і надійність наземної інфраструктури», - сказав Д.Медведєв.

За його словами, програма направлена на забезпечення обороноздатності і безпеки, розвиток економіки і соціальної сфери РФ, а також на подальші дослідження космічного простору.

«Програма дозволить брати повноцінну участь у перспективних спільних проектах, таких як Міжнародна космічна станція, вивчення Місяця, Марса, інших небесних тіл Сонячної системи», - сказав він.

Д.Медведєв наголосив, що необхідно також зміцнювати експортний потенціал галузі, зокрема на ринку так званих пускових послуг і продажу космічних засобів, забезпечувати конкурентоспроможність і доступність навігаційних і телекомунікаційних послуг.