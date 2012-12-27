Дніпропетровськ заплатить за кредит ЄБРР на добудову метро 61 млн євро

Дніпропетровськ заплатить з міського бюджету за користування кредитом ЄБРР обсягом 152 млн євро на добудову місцевого метро 61 млн євро. Про це Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко повідомив на прес-конференції в Дніпропетровську, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Тіло кредиту повертає держава в особі Міністерства фінансів. В угоді про надання кредиту окремим рядком записано про відшкодування ПДВ. На сьогодні весь обсяг ПДВ з реалізації проекту добудови Дніпропетровського метро становить 61 млн євро. Зобов'язання міста за кредитом ЄБРР – заплатити цю суму, розраховану за ставкою Відсоток – libor плюс 1,5%. Libor змінюється щокварталу, зараз він становить менше 1%», - відзначив І.Куліченко.

Мер уточнив, що будівництво метро, яке включає три нові станції, розпочнеться «не раніше травня 2013 р.»

Мер також повідомив, що у міському бюджету на 2013 р. передбачено 143 млн грн, які підуть на обслуговування кредиту ЄБРР і погашення запозичених інших кредитів, зокрема, на закупівлю газу, трамвайних вагонів, будівництва доріг.

Як повідомляв УНІАН, Дніпропетровська міська рада на сесії 14 листопада поточного року ухвалила рішення про виділення держпідприємству «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» близько 1,6 га землі на продовження будівництва метрополітену.

У жовтні Верховна Рада надала на безповоротній основі комунальному підприємству "Дніпропетровський метрополітен" 152 млн євро кредиту (за рахунок кредиту, залученого державою від Європейського банку реконструкції і розвитку для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську»). ВР зобов'язала місто Дніпропетровськ відшкодувати державі вартість обслуговування кредиту.

Кредитна угода між Україною і ЄБРР була підписана міністром фінансів України Юрієм Колобовим і директором Департаменту муніципальної і екологічної інфраструктури ЄБРР Жан-Патріком Марке 27 липня у Дніпропетровську.

Експлуатаційна довжина другої пускової ділянки Дніпропетровського метрополітену - 4 км. У неї увійдуть 3 нові станції - "Театральна", "Центральна" і "Музейна".