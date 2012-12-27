В аеропорту «Київ» встановили телетрап

Аеропорт «Київ» (Жуляни) завершив монтаж телескопічного трапа, до якого будуть стикуватися літаки типів Boeing 737, Airbus A320, MD82.

Як сказано в повідомленні аеропорту, рукав буде зданий в експлуатацію після тестування і налагодження всіх систем.

Використання рукава, як стверджують в аеропорту, дозволить прискорити посадку і висадку пасажирів, а також зробити ці процеси комфортнішими для авіамандрівників.

Нагадаємо, Аеропорт «Київ» закупив скляний рукав виробництва ThyssenKrupp AG, зібраний на заводі компанії в Іспанії і доставлений до Києва автопотягом.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт й авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, у тому числі площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг інвестицій в будівництво терміналу становив 400 млн грн, у тому числі вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельні та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

За прогнозами аеропорту, за підсумками 2012 року пасажиропотік аеропорту «Київ» становитиме до 800 тис. пасажирів. Пасажиропотік аеропорту за підсумками 2011 року становив 469,8 тис. пасажирів, а за підсумками 2010 року - 29 тис. пасажирів.