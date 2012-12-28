ДЗ за 11 місяців знизила середньодобове вантаження на 6%

Донецька залізниця (ДЗ) за 11 місяці 2012 року знизила середньодобове вантаження на 6% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року і на 2,2% у порівнянні з плановими показниками - до 393 тис. тонн.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, збиток від пасажирських перевезень у січні-листопаді 2012 року становив 809 млн грн.

Внаслідок зниження обсягів перевезення вантажів, а також через збитковість пасажирських перевезень за підсумками 2012 ДЗ прогнозує недоотримання 0,5 млрд грн доходів. Зокрема, за 11 місяців ДЗ недоотримала 426 млн грн.

До того ж ДЗ за 11 місяців перерахувала до бюджетів та соціальних фондів понад 2,686 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, ДЗ відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн доларів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).