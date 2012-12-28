Укрзалізниця виконала план енергозберігаючої модернізації локомотивів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у 2012 році повністю виконала план модернізації тепловозного парку, встановивши енергозберігаюче обладнання.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», зокрема, у 2012 році модернізовано сучасними кабінами та енергозберігаючим устаткуванням 5 електровозів серії ВЛ11, системою підігріву охолоджуючої рідини дизеля 12 тепловозів серії ЧМЕ3 та 1 серії 2ТЕ10, проведена модернізація системи конденсаторного пуску дизеля 36 тепловозів серії ЧМЕ3 та 1 серії 2ТЕ10.

Крім того, залізниці в 2012 році завершили експлуатаційні випробування модернізованих маневрових тепловозів ЧМЕ3. Ця модернізація дозволила збільшити в 2,5 рази ресурс поршнів і знизити споживання дизельного палива.

У 2013 році «Укрзалізниця» планує заходи щодо модернізації електровозів серії ВЛ11 сучасними кабінами та енергозберігаючим устаткуванням, модернізації маневрових тепловозів серії ЧМЕ3 новим силовим обладнанням та системами управління, системою підігріву охолоджуючої рідини, системою конденсаторного пуску та ін.

Нагадаємо, у 2011 році «Укрзалізниця» списала близько 60 локомотивів, з них близько 20% - пасажирських.

Довідка УНІАН. На сьогодні понад нормативний строк експлуатації використовуються 3463 локомотиви, або 80,1% від усього парку «Укрзалізниці», який становить 4321 одиницю.

Вартість капітального ремонту з продовженням терміну служби та заміною застарілого штатного тепловозного дизеля на сучасний становить в середньому 60% вартості нового тепловоза.