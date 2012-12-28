Козака звільнено з посади гендиректора УЗ у зв'язку з його призначенням міністром інфраструктури

Кабінет Міністрів звільнив Володимира Козака з посади генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці"). Текст відповідного розпорядження від 26 грудня розміщено на Урядовому порталі. У мотивувальній частині зазначено, що В.Козака звільнено у зв’язку з переходом на іншу роботу. Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив В.Козака міністром інфраструктури України. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новий склад Кабінету Міністрів

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