У Києві відкриють Центр з надання послуг, пов'язаних із використанням авто

У 2013 року до Дня Незалежності в Києві планують відкрити Центр з надання послуг, пов’язаних із використанням автотранспортних засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління м.Києва, незабаром у столиці буде створено новий сучасний центр з надання послуг, пов’язаних з реєстрацією, зняттям з обліку автомобілів та іншими послугами. Зокрема, передбачено розмитнення транспортних засобів із сплатою всіх, встановлених законодавством, податків. Всі платежі прийматимуть у філіях державних банків, які будуть розташовані у центрі. Діяльність жодних комерційних структур не передбачена.

Крім того, у центрі видаватимуть посвідчення водія. Скласти практичні іспити можна буде на новому сучасному майданчику, причому без участі інспекторів ДАІ. Цей процес, від початку до кінця, фіксуватимуть відеокамери та комп’ютери.

Для створення цього центру КМДА провела тендер та затвердила проект будівництва. Його планується розмістити по вулиці Жулянській, 5 у Голосіївському районі міста. Зазначений проект рекомендований до затвердження підприємством «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи».

Як зазначають в УДАІ, проект реалізується на виконання доручення Президент України Віктора Януковича щодо вдосконалення порядку надання адміністративних послуг населенню.

Довідка УНІАН. Рішенням Київради від 15 грудня 2011 р. Головне управління капітального будівництва отримало в постійне користування земельну ділянку площею 3,15 га для будівництва, обслуговування та експлуатації Центру з надання послуг, пов’язаних із використанням автотранспортних засобів УДАІ ГУ МВС України в місті Києві на вул. Жилянській, 5.

Комплекс буде передано Управлінню ДАІ міста Києва після закінчення будівництва.