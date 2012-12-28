«Укрпошта» ввела міжнародні перекази між Україною та Словенією

Українське держпідприємство поштового зв'язку «Укрпошта» почало двосторонній обмін електронними переказами між Україною і Словенією за системою Eurogirо.

Як сказано в повідомленні Міністерства інфраструктури, Словенія стала 14-ю країною, з якою відомство здійснює обмін міжнародними електронними переказами за системою Eurogiro.

Перекази Eurogiro можуть прийматися і виплачуватися в національній валюті в усіх відділеннях поштового зв'язку або в євро (за умови відсутності в сумі переказу євроцентів) – в певних об'єктах поштового зв'язку.

Перекази Eurogiro відсилаються тільки на користь фізичних осіб.

Максимальна сума переказу від одного відправника не повинна перевищувати 1 200 євро або еквівалент цієї суми в гривнях за день.

Для отримання міжнародного термінового переказу адресат повинен бути поінформований про контрольний номер переказу, суму і валюту прийому переказу, країну відправлення.

Довідка УНІАН. Eurogiro – одна з найбезпечніших європейських систем міжнародних готівкових грошових переказів безпосередньо на домашню адресу одержувача.

У 2011 році через систему було здійснено близько 30 млн. трансакцій.

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» входить у сферу управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку України. «Укрпошта» надає близько 50 видів послуг у 14 тис. відділень по всій Україні. «Укрпошта» приєдналася до системи Eurogiro у 2010 році.