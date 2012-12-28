Україна та ЄС вийшли на компромісні пропозиції в переговорах про загальний авіапростір

Брюссель. Україна та Європейський Союз вийшли на компромісні пропозиції в переговорах про спільний авіапростір.

Про це в інтерв’ю проекту “УНІАН – Новини ЄС» заявив Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

«Україна – одна з небагатьох країн світу, яка має повний цикл виробництва літаків. Ключовим питанням є сертифікація як самих літаків, так і обладнання, авіаційної техніки, двигунів. Власне, це і стало каменем спотикання в переговорному процесі. Водночас я б не казав, що у переговорах про створення Спільного авіаційного простору відсутній прогрес. Ми вийшли на певні компромісні пропозиції», - сказав він.

Посол нагадав, що цього року після майже дворічної перерви було відновлено офіційний переговорний процес і відбувся шостий раунд переговорів на основі оновлених пропозицій.

«Наразі розглядається можливість винесення проблематики наближення сертифікаційних систем авіаційної техніки за межі Угоди щодо Спільного авіаційного простору в окремий меморандум, що стане «дороговказом» до двосторонньої угоди про безпеку польотів. Подібний досвід у ЄС вже є, наприклад, з США та Канадою», - сказав К.Єлісєєв.

Він уточнив, що, таким чином, за підсумками переговорів, Україна та ЄС повинні отримати угоду про спільний авіаційний простір, а також меморандум, в якому будуть визначені питання, пов'язані з безпекою польотів та сертифікацією.

«Давайте не забувати, що питання сертифікації – це також і питання грошей, тому повинні підійти до цього досить зважено, аби захистити і національні інтереси. Українські літаки нічим не гірші, ніж окремі типи літаків, що виробляються в інших країнах, у тому числі в ЄС», - наголосив посол.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про спільний авіаційний простір 6 грудня 2007 року. Сторони тривалий час не можуть знайти компромісу у питаннях сертифікації літаків.

У вересні цього року віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту Сіїм Каллас заявив про зацікавленість ЄС у підписанні угоди про спільний авіапростір з Україною, наголосивши, що Єврокомісія не готова при цьому ставити під сумнів питання безпеки польотів.

*** Повний текст інтерв’ю читайте тут - http://eunews.unian.net/ukr/detail/198082