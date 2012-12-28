«Сибір» планує збільшити кількість рейсів із Одеси до Москви

17:25, 28 грудня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Авіакомпанія "Сибір", що працює під брендом S7 Airlines, планує з весни 2013 року збільшити кількість рейсів із Одеси до Москви до 6 на тиждень.

Про це йдеться в повідомленні Міжнародного аеропорту «Одеса».

Крім того, аеропорт повідомляє, що авіакомпанія «Сибір» розглядає можливість відкриття прямих рейсів за маршрутом Новосибірськ-Одеса.

Нагадаємо, авіакомпанія "Сибір" виконує рейси до Одеси з липня 2012 року.

Рейси до Одеси авіакомпанія виконує на 128-місному Airbus-319.

Середнє завантаження рейсу становить 87%.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Сибір» є учасником глобального авіаційного альянсу oneworld. Авіакомпанія володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів, вибудуваною на базі трьох авіатранспортних вузлів у Москві (Домодєдово), Новосибірську (Толмачево) та Іркутську.

S7 Airlines також виконує регулярні польоти до країн СНД, Європи, Близького Сходу, Південної Азії та країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Літаки авіакомпанії щоденно виконують 182 рейси по 128 напрямках.

Міжнародний аеропорт «Одеса» відноситься до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

Пасажиропотік міжнародного аеропорту «Одеса» в 2011 році виріс на 16,6% порівняно з 2010 роком - до 824,3 тис. пасажирів, за 6 місяців 2012 року пасажиропотік зріс на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 381,5 тис. пасажирів.

ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» - спільне підприємство, створене в листопаді 2011 року Одеською міською радою та приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент», який фінансує будівництво нового терміналу аеропорту та інфраструктури вартістю 45 млн дол США.

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