Янукович призначив Олену Лукаш представником Президента в Конституційному Суді

Президент України Віктор Янукович своїм указом № 768/2012 призначив міністра Кабінету Міністрів України Олену Лукаш представником Президента України в Конституційному Суді України.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня В. Янукович призначив Олену Лукаш на посаду міністра Кабінету Міністрів.

Перед цим О.Лукаш була звільнена з посади радника Президента - представника Президента в Конституційному Суді України.