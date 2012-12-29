Проїзд дорогами державного та місцевого значення забезпечений - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури запевняє, що проїзд дорогами державного та місцевого значення забезпечений.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

За даними прес-служби, протягом доби невеликий сніг спостерігався у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Станом на ранок 29 грудня на автомобільних дорогах загального користування до забезпечення проїзду залучено 2075 одиниць техніки та 3226 дорожніх працівників.

Щодо функціонування морського комплексу, то в очікуванні проведення суден Керч-Єнікальським каналом з півночі перебуває 8 суден, з півдня – 67. Загальна кількість суден, що очікують проведення до українських портів – 4.

У Маріупольському, Миколаївському та Херсонському портах триває льодова компанія.

На рейді Маріупольського порту – шість суден, очікує проведення одне судно.

Інші порти працюють у звичайному режимі.