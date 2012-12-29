На деяких потягах, що відправляються 31 грудня, можна дістатися до місця призначення ще до Нового року за найнижчою ціною
Деякі потяги, що відправляються 31 грудня, дозволяють дістатися до місця призначення ще до настання Нового року, а квитки на цю дату є найдешевшими в році.
За даними системи on-line бронювання залізничних квитків, залізниці пропонують на 31 грудня достатню кількість квитків на найпопулярніші напрямки.
Зокрема, станом на 29 грудня, в напрямку Одеси на 31 грудня на потяг №9, який відправляється з Києва о 14:40 і прибуває до Одеси о 23:00, у вільному продажу 68 квитків.
На потяг категорії Інтерсіті+ №169Л, який відправляється з Києва о 18:20 і прибуває до Львова о 23:15, у вільному продажі 448 квитків.
На такі ж потяги категорії Інтерсіті+ до Донецька загалом у вільному продажі на 31 грудня 842 квитки, зокрема, 312 квитків на потяг, який прибуває до Донецька о 12:45 і 530 квитків на потяг, який прибуває о 23:10.
Нагадаємо, 31 грудня на залізницях діє найнижчий календарний коефіцієнт індексації вартості проїзду в пасажирських потягах - 0,7, який дозволяє зменшити вартість проїзду в пасажирських потягах від 40 до 60 грн.
Під цю індексацію підпадають квитки на всі категорії вагонів, окрім приміських потягів.
Довідка УНІАН. Наказом №170 Міністерства інфраструктури України визначено 13 різних календарних періодів, які впливають на вартість проїзду.
Вартість квитка і плацкарти корегується на коефіцієнти за календарними періодами і днями тижня.
Так, на четвер і суботу встановлено зниження вартості проїзду на 10% від базової вартості, а на п'ятницю й неділю - підвищення на 10%.
Під час оформлення квитка на електропотяги Інтерсіті+ у напрямку "туди й назад" застосовується знижка в розмірі 10% від вартості проїзду.