«АероСвіт» вніс зміни до розкладу вильотів 29 грудня з «Борисполя»

Авіакомпанія «Аеросвіт» внесла зміни до розкладу вильотів 29 грудня з Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як сказано у повідомленні аеропорту, зокрема, на далекомагістральних напрямках перенесено рейси на відправлення до Пекіна, Гоа і Хошиміна.

Крім того, через складні погодні умови в аеропортах прибуття перенесено відправлення внутрішніх рейсів до Сімферополя і Одеси.

Також «Аеросвіт» скасував рейс з Києва до Бухареста.

«Аеросвіт» є базовим авіаперевізником Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. Компанія «Аеросвіт – Українські Авіалінії» створена в 1994 році. Базується у київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 средньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році почала оновлення средньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км. від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

За підсумками 2011 року аеропорт «Бориспіль» збільшив прийом пасажирів на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. осіб.