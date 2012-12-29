НКРЗІ схвалила законопроект про регулювання ринку електронних комунікацій

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо визначення та аналізу відповідних ринків послуг галузі електронних комунікацій, які є потенційним предметом очікуваного регулювання.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі НКРЗІ.

Згідно з повідомленням, у схваленому проекті Закону «значною мірою посилюються позиції НКРЗІ» щодо можливостей впливу на телекомунікаційні ринки і застосування протидій можливим проявам недобросовісної конкуренції. У документі закладено норми, за якими оператори, провайдери з істотною ринковою перевагою «можуть бути обтяжені додатковими зобов'язаннями», які сприятимуть створенню рівних умов діяльності для всіх суб'єктів ринку.

Одним з ключових нововведень законопроекту, яке надає Комісії додаткові важелі впливу на операторів з істотною ринковою перевагою, стане необхідність подання такими операторами на розгляд в НКРЗІ тарифних пропозицій на надання телекомунікаційних послуг.

«У разі відсутності належних підстав для застосування таких тарифів Комісія для захисту інтересів споживачів матиме право заблокувати їх впровадження», - йдеться в повідомленні.

Законопроектом також передбачається посилення відповідальності операторів за порушення ними ліцензійних умов.

Згідно із законопроектом, критеріями оцінки стану економічної конкуренції на ринку певних телекомунікаційних послуг є: наявність значних (високих і постійних) бар'єрів для входження на ринок інших постачальників послуг; негативна динаміка ринку і наявність операторів, провайдерів, з ринковою часткою 25% і більше; недостатність застосування вимог, передбачених законодавством про економічну конкуренцію (відсутність попередніх зобов'язань).

Якщо виконуються всі зазначені критерії, то ринок вважається таким, де відсутня економічна конкуренція, і НКРЗІ визначає операторів, провайдерів телекомунікацій, з істотною ринковою перевагою на ринку цих телекомунікаційних послуг й ухвалює рішення про накладення, залишення чинними або зміну регуляторних зобов'язань для таких операторів, провайдерів на ринку цих телекомунікаційних послуг.

На оптових ринках телекомунікаційних послуг, де відсутня економічна конкуренція, НКРЗІ своїм рішенням може накладати на операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку певних телекомунікаційних послуг одне або декілька регуляторних зобов'язань щодо забезпечення прозорості з взаємоз'єднання мереж, доступу до певних елементів мереж, надання послуг національного роумінгу та ін

Законопроект подадуть на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна ВР. НКРЗІ складається з Голови та шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.