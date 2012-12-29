Азаров доручив розробити програму облаштування пішохідних переходів

Прем'єр-міністр України Микола Азаров дав доручення міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та віце-прем'єр-міністру Олександру Вілкулу, який здійснює керівництво у сферах інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, підготувати програму облаштування пішохідних переходів.

Про це сьогодні повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

За словами прем’єра, в Україні трапляється велика кількість нещасних випадків на дорогах. Він зазначив, що навіть перехід у встановленому місці не забезпечує безпеки пішохода.

М.Азаров наголосив, що такі переходи повинні бути добре освітлені (хоча б у межах населених пунктів), обладнані попереджувальними знаками, мають передбачати зниження швидкості руху. Він наголосив, що також необхідно здійснювати жорсткий контроль за водіями, які порушують правила проїзду через пішохідні переходи.

М.Азаров наголосив, що там, де необхідно треба обладнати або тунелі, або повітряні переходи. «Одним словом, проблема є, вона досить серйозна і її треба вирішувати», - зазначив він.