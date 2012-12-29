АМКУ дозволив МАУ викупити частину статутного капіталу компанії «Свіспорт Україна»

Антимонопольний комітет України дозволив авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» купити частину статутного капіталу компанії «Свіспорт Україна», що здійснює наземне обслуговування авіарейсів в аеропорту Бориспіль.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ, не деталізуючи обсяг викупленої частини.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» прогнозує збільшення пасажиропотоку за підсумками 2012 року з 2,1 млн до 2,8 млн пасажирів. У 2013 році авіакомпанія введе 23 нові міжнародні напрямки і 5 нових внутрішніх.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності.

Флот МАУ складається з 19 літаків Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць та ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.