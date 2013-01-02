Перед новим роком залізниці перевезли з Києва до Криму і західні регіони понад 52,7 тис. пасажирів

Залізничний транспорт за 28-30 грудня перевіз з Києва у кримському і західному напрямку понад 52,7 тис. пасажирів, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці".

Як сказано у повідомленні прес-служби, найбільший пасажиропотік за вказаними напрямками був зафіксований 30 грудня. У цей день було перевезено 17,8 тис. пасажирів, у тому числі в західному напрямку - 12,2 тис. пасажирів, у кримському - 4,5 тис. пасажирів.

31 грудня послугами залізниці за цими напрямками скористалися 5,4 тис. осіб.

В «Укрзалізниці» нагадали, що в період новорічних та різдвяних свят призначено 195 рейсів додаткових потягів. З них у кримському напрямку - 34 рейси, у західному - 143 рейсу.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України за період новорічних і різдвяних свят 2012 року перевезли 2,141 млн пасажирів, у тому числі 167,642 тис. - у додаткових потягах.

За оцінкою «Укрзалізниці», збитки від пасажирських перевезень за підсумками 2012 року становитимуть близько 8 млрд грн.