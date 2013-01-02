«Укрзалізниця» поки що не ввела іменних квитків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») поки що не ввела іменних залізничних квитків, які обіцяло повернути в 2013 році Міністерство інфраструктури України.

Як повідомили УНІАН у довідковій службі Київського залізничного вокзалу, «поки що офіційного розпорядження (щодо введення іменних квитків - УНІАН) не було». Водночас у службі не володіють інформацією про можливу дату їх введення.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2012 року Міністерство інфраструктури повідомляло, що Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 2013 року повернеться до практики продажу іменних залізничних квитків з метою запобігання спекуляції.

Передбачалася купівля квитків за наявності документа, що посвідчує особу - паспорта (внутрішнього або закордонного), водійського посвідчення, військового або студентського квитка.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» скасувала продаж квитків за паспортами або іншими документами, що засвідчують особу, у листопаді 2007 року.