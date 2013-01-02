Виробники комп'ютерної техніки Asus і Acer припиняють виробництво нетбуків

П'ять років проіснували нетбуки, і тепер найбільші їхні виробники компанії Asus і Acer зупиняють виробництво. З 1 січня 2013 року - настав кінець для тих, кого п'ять років тому вважали майбутнім комп'ютерів, повідомляє британська газета The Guardian.

"Насправді, кількість проданих нетбуків у 2013 році буде дуже близько до нуля, і ринок нетбуків офіційно припинить своє існування після продажу запасів компаній Asus і Acer", - пише The Guardian.

У повідомленні йдеться, що компанія Asus, першою випустила масовий нетбук, а саме модель Eee PC 700, а також Acer - один з найбільших гравців ринку - продовжували випускати нетбуки з розрахунком на споживачів у південно-східній Азії і Південній Америці. Але з появою недорогих планшетів і смартфонів попит на нетбуки продовжував знижуватися.

Зрештою компанії вирішили повністю припинити їхні поставки. У січні 2010 року американська компанія Apple представила на ринку свій перший iPad, і вже в квітні 2010 року він поступив у продаж.

До середини 2010 року низка інших компаній оголосила про виробництво своїх власних планшетів на базі Android і, відповідно, нетбук виглядав річчю «минулого року».

Примітно, що першою країною, де продаж нетбуків почав падати, був ринок США, де саме iPad отримав успіх.

Газета пише, що іронія полягає в тому, що iPad коштує дорожче, ніж нетбук, і, можливо, менш функціональний. Але він дійсно більш компактний, ніж нетбук, і має набагато кращу батарею.

Ключовим за статистикою ринку виявився 2011 рік, коли поставки планшетів становили 63 млн проти 29 млн штук нетбуків. За рік до цього статистика була протилежною 23 млн - планшетів проти 39 млн штук нетбуків.

"У 2012 році поставки планшетів, за прогнозами, становитимуть 122,3 млн штук, а в 2013 році - виростуть до 172 млн одиниць. І ми знаємо, що цифра поставок нетбуків близька до нуля", - прогнозує компанія IDC.

Як повідомляв УНІАН, у 3-му кварталі 2012 року обсяг продажів на ринку інформаційних технологій в Україні становив 3,27 млрд грн, що на 1,6% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Найбільшу частку ринку як і раніше займали ноутбуки, хоча обсяги їх продажу вперше за тривалий період часу почали скорочуватися (падіння за звітний період на 5%).

Зниження цін на ультратонкі ноутбуки призвело до триразового збільшення обсягів продажів у цьому сегменті. Водночас спостерігалося значне (на 30%) скорочення попиту на нетбуки.

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