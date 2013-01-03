ДАІ закликає водіїв бути особливо уважними у зв’язку з ожеледицею

09:17, 03 січня 2013
Транспорт/Звя'зок
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ДАІ закликає водіїв бути уважними та обережними у зв’язку з ожеледицею на дорогах.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Департаменту ДАІ МВС України, зокрема, 3-7січня на дорогах країни очікується ожеледиця, місцями тумани та мокрий сніг з дощем.

ДАІ наголошує, що за таких погодних умов керування автомобілем вимагає неабиякої уважності та обережності, та закликає водіїв до неухильного дотримання Правил дорожнього руху.

Зокрема, нагадують в ДАІ, в умовах недостатньої видимості, під час опадів тощо, необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), дотримуватися швидкісного режиму, з особливою обережністю рухатися по мостах та естакадах, відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.

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