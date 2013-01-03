Укрморречінспекція в 2012 році провела перевірку майже 900 іноземних суден

Укрморречінспекція провела в 2012 році 887 перевірок іноземних суден в українських портах, з них 430 - із зауваженнями. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, у результаті перевірок було виявлено 1655 порушень. До того ж основні з них стосувалися навігаційного та механічного обладнання, документації, безпеки експлуатації судна, зокрема пожежної безпеки та засобів для порятунку.

Довідка УНІАН. Укрморречінспекція створена в квітні 2011 року шляхом реорганізації, утвореної в грудні 2010 року Держслужби морського та річкового транспорту.