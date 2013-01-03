УЗ підвищила ефективність експлуатації вагонного та локомотивного парку

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») збільшила в 2012 році ефективність використання вагонів, перевищивши планові показники.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці", оборот вантажного вагона в 2012 році становив 6,15 доби, що на 0,18 доби, або 2,9% більше планового показника. Час простою вагону при виконанні однієї вантажної операції скоротився майже на 1,31 години - до 35,63 годин.

Простій вагона на одній технічній станції за підсумками 2012 року, відповідно до планового завдання, знижено на 0,2 години до 8,25 годин. Вантажний рейс вагона становив у середньому 523,6 км, що на 2,2 км менше, ніж у 2011 році.

Як зазначили в "Укрзалізниці", також зросли показники експлуатації локомотивного парку. Зокрема, середньодобова продуктивність локомотива піднялася на 2,1% до плану на 4,2% - до рівня минулого року, і становила 1376 тис. т/км брутто. Середньодобовий пробіг локомотива в 2012 році становив 480 км, що на 1,9% більше планового показника, і на 3% більше, ніж у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» очікує в 2013 році зростання обсягу вантажних перевезень у внутрішньому і експортно-імпортному сполученні на 2%, а також зростання обсягу перевезень у транзитному сполученні на 0,7%. Насамперед зростання очікується за рахунок перевезень будівельних вантажів і кам'яного вугілля у внутрішньому сполученні і на експорт.