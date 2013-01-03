Донецька залізниця залучила кредити на 75,56 млн дол.

Державне підприємство Донецька залізниця (ДЗ) залучила у «Промінвестбанку» і «Райффайзен Банку Аваль» кредити на загальну суму 75,56 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні Донецької залізниці, на офіційному загальнодержавному веб-порталі Державні закупівлі України.

Згідно з повідомленням, ДЗ залучала 8 кредитів у «Промінвестбанку» на загальну суму 50,56 млн дол. і 2 кредити у «Райффайзен Банку Аваль» на загальну суму 25 млн дол.

Кредитні договори з «Промінвестбанком» підписали 27 грудня 2012 року, з «Райффайзен Банком Аваль» - 26 грудня 2012 року.

Кредитні ресурси залучаються підприємством строком на 1 рік для поповнення оборотних коштів з метою перекредитування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Транспорт-2013: на чому поїдемо, панове?

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).