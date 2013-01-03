Інтернет Асоціація України (ІнАУ) пропонує компанії Google стати учасником Української мережі обміну трафіком UA-IX.

Про це йдеться в листі ІнАУ до компанії «Ґуґл Україна», текстом якого володіє УНІАН.

Як наголошується в листі, згідно з повідомленнями учасників мережі UA-IX, після запуску в Україні у грудні 2012 року локальної версії YouTube спостерігається недостатня продуктивність з'єднання з цим ресурсом з боку мереж учасників UA-IX.

«Це може бути наслідком адміністративних або технічних проблем, пов'язаних з анонсуванням ресурсів Google на мережі учасників UA-IX», - йдеться в листі.

Для оптимізації трафіку українських операторів телекомунікацій та істотного поліпшення параметрів доступу вітчизняних користувачів до контент-ресурсів Google ІнАУ у своєму листі запропонувала компанії Google стати учасником мережі UA-IX. Такий крок, на думку ІнАУ, «сприятиме подальшому розвитку ринку інтернет-послуг України та кращому задоволенню потреб українських споживачів».

Довідка УНІАН. Інтернет Асоціація України (ІнАУ), професійне об'єднання учасників ринку телекомунікацій та ін, об'єднує понад 130 підприємств.

Українська мережа обміну трафіком (UA-IX) - дочірнє підприємство ІнАУ, створене на основі працюючої з серпня 2000 року однойменної мережі обміну трафіком.

Заснована в 1998 році, компанія Google сьогодні є однією з лідируючих веб-корпорацій у світі, зокрема, власником найвідомішого однойменного пошуковика. Штаб-квартира корпорації Google знаходиться в Кремнієвій долині в США, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі та Азії.