Влада Китаю обклала LG та Samsung мільйонними штрафами за цінову змову
09:56, 04 січня 2013Транспорт/Звя'зок
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Влада Китаю оштрафувала південнокорейські компанії LG та Samsung і чотири тайванські компанії за домовленість про ціни, повідомляє Газета.RU з посиланням на AP.
«LG, Samsung наказано виплатити покупцям в цілому 172 млн юанів (27 млн дол.). Крім того, компанії оштрафовано на загальну суму 144 млн юанів (22,8 млн дол.)", - йдеться в постанові влади КНР.
Агентство економічного планування китайського ринку виявило, що представники шести компаній багато разів зустрічалися, щоб домовитися про ціни на зарядки для електроніки, що викликало значне підвищення цін.
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