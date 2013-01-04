Влада Китаю обклала LG та Samsung мільйонними штрафами за цінову змову

Влада Китаю оштрафувала південнокорейські компанії LG та Samsung і чотири тайванські компанії за домовленість про ціни, повідомляє Газета.RU з посиланням на AP.

«LG, Samsung наказано виплатити покупцям в цілому 172 млн юанів (27 млн дол.). Крім того, компанії оштрафовано на загальну суму 144 млн юанів (22,8 млн дол.)", - йдеться в постанові влади КНР.

Агентство економічного планування китайського ринку виявило, що представники шести компаній багато разів зустрічалися, щоб домовитися про ціни на зарядки для електроніки, що викликало значне підвищення цін.