«АероСвіт» банкрутить сам себе

Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство приватного акціонерного товариства «Аеросвіт» за заявою самої авіакомпанії.

Про це йдеться в ухвалі суду, прийнятій 29 грудня 2012 року і опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Аеросвіт» звернулося до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство у порядку частини 5 статті 7 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом», - йдеться в документі.

Згідно з ухвалою, суд призначив розпорядником майна арбітражного керуючого Леоніда Талана, який має провести інвентаризацію майна компанії «Аеросвіт».

«Розгляд справи на підготовчому засіданні суду призначити на 23 січня 2013 року», - зазначено в документі.

В ухвалі суду також вказується розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами, який на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

Довідка УНІАН. В Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ст. 7 регламентує порушення справи про банкрутство. В пункті 5 цієї статті вказується, що "Боржник зобов'язаний звернутися в місячний строк до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство у разі виникнення таких обставин:

* задоволення вимог одного або кількох кредиторів приведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами;

* орган боржника, уповноважений відповідно до установчих документів або законодавства прийняти рішення про ліквідацію боржника, прийняв рішення про звернення в господарський суд з заявою боржника про порушення справи про банкрутство;

* при ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі;

* в інших випадках, передбачених цим Законом..." /кінець цитати/.

Компанія «Аеросвіт – Українські Авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 средньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році почала оновлення средньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.