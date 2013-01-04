«Укрзалізниця» за підсумками 2012 року відремонтувала 735,9 км колій

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") за підсумками 2012 року провела капітальний ремонт 735,9 км залізничних колій, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, компанія у 2012 році модернізувала 480,6 км колій. Також проведено середній ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровчий ремонт 880,9 км колій.

«Особливу увагу залізничники надали стрілковим переведенням: протягом минулого року замінено на нові 779 комплектів», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України за період новорічних і різдвяних свят 2012 року перевезли 2,141 млн пасажирів, у тому числі 167,642 тис. - у додаткових потягах.

За оцінкою «Укрзалізниці», збитки від пасажирських перевезень за підсумками 2012 року становитимуть близько 8 млрд грн.

Для забезпечення стабільного стану інфраструктури колійного господарства щорічно необхідно виконувати близько 800 км модернізації і 1000 км капітального ремонту залізничних шляхів, укладку 1200 комплектів стрілкових переведень.

Щорічна потреба фінансування колійної інфраструктури залізниць становить 6,8 млрд грн.