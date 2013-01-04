Пілоти естонської авіакомпанії Estonian Air погрожують страйком

Керівництво естонської державної авіакомпанії Estonian Air, яка зазнає серйозних фінансових труднощів, сподівається домовитися з пілотами компанії, які заявили, що 7 січня вони почнуть страйк, вимагаючи укладення колективного трудового договору, повідомила у четвер прес-служба авіакомпанії.

Як передає РІА «Новости», у четвер, 3 січня, відбулася зустріч керівництва Estonian Air з представниками Асоціації лінійних пілотів Естонії, яка закінчилася безрезультатно, переговори продовжаться сьогодні. "Зустріч пройшла в конструктивному ключі. На порядку денному були основні пункти колективного договору, такі як час роботи і відпочинку, робочі умови, відносини роботодавця і профспілки. Обидві сторони сподіваються підписати колективний договір найближчим часом", - йдеться у прес-повідомленні Estonian Air.

Причиною наміченого страйку є рішення роботодавця про відкликання колишнього колективного договору, яке набере чинності 9 лютого 2013 року. З цієї миті в регулюванні графіка роботи і відпочинку пілотів почнуться труднощі. Пілоти позбудуться і соціальних гарантій. Пілоти вимагають укладення колективного договору на тих самих умовах, що були обумовлені при укладенні колишнього договору в 2008 році.

Estonian Air раніше повідомила, що за перші дев'ять місяців 2012 року збитки підприємства становили 20,2 мільйона євро, що майже на 10 мільйонів більше, ніж за той самий період минулого року. Торік збитки Estonian Air були найбільшими за всю історію компанії - 17,3 мільйона євро. Порівняно з попередніми роками, збитки зросли в 6,6 раза. Підприємство не одержує прибутку вже з 2005 року.