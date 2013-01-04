Південно-Західна залізниця запускає екскурсійний ретро-поїзд Києвом на різдвяні свята

Залізничники Південно-Західної залізниці запрошують киян та гостей столиці здійснити екскурсійну поїздку Києвом на спеціально підготовленому ретро-поїзді, який курсуватиме за маршрутом 5, 6 і 7 січня. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південної залізниці.

Ретро-поїзд вирушатиме з першої платформи вокзалу «Київ-Пасажирський» о 14.31 і курсуватиме Києвом упродовж двох годин. У складі поїзда буде вагон-ресторан.

У ПЗ також нагадали, що квиток на ретро-поїзд дає право відвідати виставку, присвячену історії рухомого складу. Виставка розташована на 14 колії станції «Київ-Пасажирський».

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших доріг нинішньої України.

Залізнична мережа дороги розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів осіб.