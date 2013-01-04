В «АероСвіті» заявили, що компанія продовжує операційну діяльність

Авіакомпанія «Аеросвіт» на сьогодні не є банкротом, не зупиняє операційну діяльність і продовжує виконання поточних зобов'язань перед контрагентами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Менеджмент авіакомпанії продовжує функціонувати в колишньому складі, всі процедури забезпечення операційної діяльності, включаючи безпеку польотів, виконуються в повному обсязі», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, авіакомпанія звернулася до господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство з метою початку процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Також у повідомленні наголошується, що запланована санація компанії є частиною реформування, розпочатого авіакомпанією з метою відновлення її операційної ефективності та підвищення доходності.

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 р. господарський суд Київської області виніс ухвалу про початок виробництва у справі про банкрутство приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Аеросвіт».

Згідно з ухвалою, суд призначив розпорядником майна арбітражного керуючого Леоніда Талана, який повинен провести інвентаризацію майна компанії «Аеросвіт».

Компанія «Аеросвіт – Українські Авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 средньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році почала оновлення средньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.