Дохід від продажу або обміну одного авто не підлягає оподаткуванню - ДПСУ Києва

Із 1 січня 2013 року набули чинності положення Податкового кодексу щодо оподаткування доходів від продажу автомобілів, що передбачають скасування податку від продажу або обміну одного автомобіля й введення 5% податку на доходи від продажу або обміну двох і більше автомобілів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

Згідно з повідомленням, під дію цієї норми закону також підпадають операції з продажу та обміну мотоциклів і мопедів.

Раніше, нагадали в податковій, дохід від продажу або обміну одного автомобіля (мотоцикла або мопеда) оподатковувався зі ставкою 1%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, і декларації про доходи прийматимуться аж до 1 травня 2013 року. На 1 липня 2012 року до органів ДПСУ декларації про майновий стан і доходи, отримані в 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн. Із відкриттям Центру сертифікації ключів електронного підпису, який почав роботу в травні 2012 року, з'явилася можливість подавати декларації в електронному вигляді.