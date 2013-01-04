Під час Різдвяних свят потік людей і машин на кордоні збільшиться у 2-2,5 рази

Під час Різдвяних свят очікується зростання майже в 2 - 2,5 рази потоку пасажирів і транспортних засобів у пунктах пропуску через український державний кордон.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, додаткове ускладнення обстановки можливе через погодні умови, погіршення яких може призвести до збільшення ризиків переохолодження учасників міжнародного руху.

У Держприкордонслужбі відзначають, що 3 січня за добу в пункті пропуску «Краківець» через державний кордон було пропущено майже 2 тисячі транспортних засобів та 55 туристичних і рейсових автобусів.

У середньому за годину прикордонниками оформлялось 82 автомобілі. При цьому фактична пропускна спроможність цього пункту пропуску - лише 1500 легкових транспортних засобів на добу.

З метою забезпечення ритмічності пропускних операцій у пунктах пропуску та створення комфортних умов для подорожуючих Держприкордонслужбою було ініційовано і проведено низку координаційних нарад із залученням представників державних контролюючих служб та органів місцевого самоврядування.

Окремо були визначені заходи з підготовки пунктів пропуску до функціонування під час несприятливих погодних умов, різкого збільшення пасажиро-транспортних потоків, облаштування окремих місць для обігріву громадян та стоянок транспортних засобів, а також надання допомоги особам, які зазнали лиха.

Для завчасного отримання попередньої інформації стосовно переміщення через державний кордон організованих груп, зокрема дитячих, додаткових туристичних потягів, автобусів та автоколон було залучено перевізників, туристичних операторів та адміністрації підприємств.

З метою зменшення часу для проходження контрольних процедур збільшено кількість прикордонних нарядів, а також проведено зустріч з прикордонниками Польщі щодо уточнення технології пропуску для збільшення пропускних операцій під час Різдвяних свят.

Крім того, Держприкордонслужба ще раз звертає увагу громадян, які перетинатимуть у цей період кордон, на необхідність ознайомитися з порядком та особливостями перетинання кордону для уникнення непорозумінь у пунктах пропуску.

Довідкову інформацію щодо порядку перетину держкордону громадянами України, іноземцями та пасажирами з дітьми можна отримати на сайті Держприкордонслужби або за телефонам служби довіри, яка працює цілодобово (044) 527-63-63.