У потягах Донецької залізниці зустріли Новий рік більше 5 тисяч пасажирів

У потягах формуванням Донецької залізниці зустріли Новий рік 5 тисяч 234 пасажири.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, на період Новорічних та Різдвяних свят Донецька залізниця отримала 359 групових заявок на перевезення 11 тисяч 425 пасажирів, з них 176 заявок на перевезення 6 тисяч 208 дітей.

Найбільше пасажирів з дітьми обрали потяги у київському та львівському напрямках.

“Нагадаємо, залізничники надають пільги для перевезення дітей: віком до 6 років – безкоштовно (не займаючи місце), від 6 до 14 років - 75% від вартості квитка. Пасажирам треба пам’ятати, що під час подорожі вони повинні мати оригінал документа, що підтверджує вік дитини”, - зазначається у повідомлені.

Під час зимових перевезень Донецька залізниця задіяла 604 пасажирських вагона. На найбільш популярних напрямках курсують потяги максимальним складом із 18 вагонів, а у львівському напрямку - з 20-21 вагона. Наприклад, за один рейс потяг сполученням Донецьк - Львів перевозить у середньому 956 пасажирів, тоді як на інших напрямках - 620-700 пасажирів.

На сьогодні потяги Донецької залізниці курсують згідно із встановленим графіком.

З метою організації безперебійної роботи на Донецькій залізниці працює спеціальний штаб по боротьбі з негодою. Встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємства. Узгоджено плани боротьби з негодою та визначено місця вивантаження снігових мас. На Донецькій залізниці всього підготовлено 47 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, продовжує курсувати додатковий потяг № 569/570 сполученням Донецьк – Львів відправленням з Донецька 5, 8, 11 січня о 10.06, прибуттям до Львова наступного дня о 7.48; відправленням зі Львова 6, 9, 12 січня о 10.10, прибуттям до Донецька наступного дня о 9.55.