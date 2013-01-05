Торік «Укрзалізниця» модернізувала 480,6 км та здійснила капремонт 735,9 км колії

У 2012 році «Укрзалізниця» модернізувала 480,6 км колії, а також здійснила капітальний ремонт 735,9 км, середній ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровчий ремонт 880,9 км колії.

По це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури України.

За інформацією міністерства, особливу увагу залізничники приділили стрілочним переводам: упродовж минулого року замінено на нові 779 комплектів та здійснено середній ремонт 716 комплектів стрілочних переводів.

«Загалом для забезпечення стабільного стану інфраструктури колійного господарства щороку необхідно виконувати близько 800 км модернізації та 1000 км капітального ремонту колії, укладання 1200 комплектів стрілочних переводів», - зазначають у Мінінфраструктури.

При цьому у міністерстві додають, що щорічна потреба у фінансуванні колійної інфраструктури залізниць становить 6,8 млрд грн, а реально, виходячи зі зведеного фінансового плану залізниць України, у 2012 році галузь змогла спрямувати на капітальний ремонт та модернізацію колії значно менше від потреби.