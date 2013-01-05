У Криму оголошено штормове попередження

Кримське управління Держслужби з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження на півострові на 5 січня через можливе погіршення погоди.

Як повідомляє прес-служба відомства, 5 січня в Криму місцями очікується налипання мокрого снігу і вітер швидкістю до 20 м/с.

"Можливе виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із порушенням у роботі транспорту, обривами ліній електропередач, падінням дерев і слабо закріплених конструкцій", - говориться в прес-релізі.

Рятувальники просять кримчан дотримуватися основних правил безпеки.