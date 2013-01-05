ДАІ закликає водіїв бути особливо уважними через погіршення погодних умов

Державтоінспекція України закликає водіїв зважати на несприятливі погодні умови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за прогнозами синоптиків, 6 січня на дорогах країни ожеледиця. У Карпатському регіоні, вдень і в південних областях та у Криму окремі пориви вітру 15-18м/с. У східній та південній частинах країни місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вночі та вранці подекуди туман, видимість 200-500 м.

ДАІ звертається до водіїв з проханням бути уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху та зважати на несприятливі погодні умови.