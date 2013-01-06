Українці, які не змогли вилетіти з Варшави, повернулися на Батьківщину - МЗС

Громадяни України, які не змогли вилетіти з Варшави через затримку літака авіакомпанії «АероСвіт», повернулися на Батьківщину.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За даними МЗС, літак «АероСвіту», що здійснював регулярний рейс за маршрутом Київ-Варшава-Київ, був затриманий в міжнародному аеропорту Варшави 4 січня.

На борту літака перебували понад 30 громадян України. «Внаслідок зазначеної події більшість наших співвітчизників, які перебували в згаданому літаку, не змогли вчасно повернутися в Україну», - зазначається в повідомленні.

З метою надання допомоги українським громадянам, які потрапили у скрутну ситуацію, до міжнародного аеропорту Варшави виїхав консул Посольства України в Республіці Польща. На час вирішення питання громадян України було поселено в готелі та забезпечено харчуванням, відзначили в МЗС.

В результаті переговорів з польською стороною, 5 січня до України вдалося відправити 14 наших співвітчизників, ще 8 українців цього ж дня повернулися на Батьківщину за сприяння «Укрзалізниці», поінформували в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 4 січня 2013 року призупинило обслуговування деяких рейсів авіакомпанії «АероСвіт» у зв'язку з порушенням фінансової дисципліни авіаперевізником.

Пізніше того ж дня «АероСвіт» заявив, що врегулював усі питання з «Борисполем» і аеропорт відновив обслуговування рейсів компанії.

«Всі питання з аеропортом врегульовані», - сказав повідомив помічник генерального директора авіакомпанії зі зв'язків із громадськістю Сергій Куций.

Довідка УНІАН. 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника.

Згідно з постановою суду, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Леоніда Талана, який повинен провести інвентаризацію майна компанії «АероСвіт».

У постанові суду також вказується розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами, який станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.