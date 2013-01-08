У Бостоні загорівся Boeing-787 - "літак мрії". Акції компанії впали

На стоянці американського міста Бостон незабаром після висадки пасажирів загорівся літак Boeing-787, який виробники рекламують як «літак мрії», передає Reuters.

Авіалайнер, на борту якого сталася пожежа, належить компанії Japan Аirlines. За інформацією USA Today, Boeing прилетів прямим рейсом з Токіо.

Задимлення привернуло увагу механіка, який виробляв плановий огляд літака після його прибуття в пункт призначення. Він викликав пожежників, яким вдалося швидко згасити вогонь. Пізніше було встановлено, пожежа сталася через вибух акумулятора допоміжної енергетичної установки.

У грудні у трьох літаків Boeing-787 Dreamliner були виявлені проблеми в електросистемі. Раніше на авіалайнерах цієї моделі траплялися витоки палива і поломки двигунів. У зв'язку з цим федеральне управління цивільної авіації США (FAA) розпорядилося провести перевірку всіх лайнерів Dreamliner на предмет можливих проблем з паливопроводом. Однак, на думку, експертів, пожежа на борту, що сталася в Бостоні, свідчить про ще більш серйозні проблеми для безпеки.

Акції Boeing після того, що сталося впали на 2%, передає Газета.RU.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» 17 грудня прийняв презентаційний рейс літака Boeing-787 Dreamliner польської авіакомпанії LOT. Планується, що на літаку Boeing-787 Dreamliner авіакомпанія LOT буде виконувати трансконтинентальні рейси з Варшави. У листопаді 2012 року LOT стала першою європейською авіакомпанією, яка отримала перший з восьми літаків Boeing-787 Dreamliner.